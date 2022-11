Svolta covid, asintomatici al lavoro dopo 4-5 giorni. "E' una fase endemica" Il ministro Schillaci a Porta a Porta : presto cambio di regole con un'ordinanza

"Stiamo mettendo a punto un'ordinanza con le nuove regole per la quarantena dei positivi al Covid. Dopo 4 o 5 giorni i pazienti asintomatici positivi al Covid possono rientrare alla loro attività normale". Inoltre, anche chi ha una sintomatologia lieve "potrà rientrare prima", considerando però "almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili".

Covid come un'influenza

Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della puntata di Porta a porta di ieri sera. Il numero uno del dicastero annuncia un cambio di regole, calibrato sull'attuale fase della lotta al covid.

"Siamo in una fase endemica del Covid, dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza per tornare alla normalità. Quando si stava male, con l'influenza, si restava a casa. Appena i sintomi finivano, si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo - sottolinea Schillaci - con l'uso della mascherina quando siamo con le persone più fragili. In questo modo possiamo tornare alla tanta auspicata normalità".

La campagna di vaccinazione

A tal proposito, il ministro ha confermato che a partirà una campagna per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione per Covid e influenza. Probabilmente già a partire dalla prossima settimana.