Maltempo, scatta l'allerta e scuole chiuse in Campania: ecco dove Scuole chiuse a Napoli, nel Cilento a Benevento e in altri comuni per domani martedì 22 novembre

In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini a Napoli. E non mancano i provvedimenti in altri comuni dell'area vesuviana: scuole chiuse a Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Scuole chiuse anche a Benevento domani e mercoledì. Lo annuncia il sindaco, Clemente Mastella, in un post sui social. Stesso provvedimento anche a Sapri. Anche il sindaco di Casoria chiude le scuole di ogni ordine e grado.

Parchi chiusi a Napoli

A Napoli saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. Attesi forti venti ed intense precipitazioni e anche il comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari .La Protezione civile della Regione ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani martedì 22 novembre. Il livello dell'allerta è Arancione su tutta la Campania.

Ad Avellino parchi chiusi

Visto l'avviso regionale di allerta meteo n. 56/2022 del 21.11.2022 che per la zona "3" prevede il livello di allerta arancione per il giorno 22 novembre 2022, il Comune di Avellino comunica che i parchi pubblici ed il campo Polisportivo CONI saranno chiusi il giorno 22 novembre 2022. "Si avverte ai cittadini di prestare particolare attenzione alle aree verdi e le strade alberate e di non ripararsi e parcheggiare le auto al di sotto degli alberi".

Scuole chiuse a Sapri

Scuole, parchi, giardini e lungomare chiusi nella giornata di domani anche a Sapri, in provincia di Salerno. Lo fa sapere il sindaco Antonio Gentile, alla luce dell'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore nell'intera giornata di domani su tutto il territorio regionale. Il Centro operativo comunale, attivato e riunito in seduta continua dalla giornata del 16 novembre scorso, fa sapere Gentile, «ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, i parchi, i giardini comunali, il Lungomare, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché l'istituzione del divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e del lungomare, di non uscire di casa se non per situazioni di necessità e di non sostare nei pressi di cornicioni, alberi e balconi». Già lo scorso mercoledì a Sapri si sono registrati diversi danni causati dal maltempo, con allagamenti di strade; anche in quel caso il sindaco Gentile ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

A Casoria scuole chiuse

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha appena disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 22 novembre.

"In considerazione dell'avviso di allerta meteo arancione comunicato dalla Protezione Civile della Regione Campania ho firmato l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la giornata del 22 novembre 2022 e la chiusura di ville, parchi e giardini" ha reso noto il sindaco Raffaele Bene.



L'allerta le previsioni

Si prevedono precipitazioni diffuse, temporali anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Mare molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. Ai sindaci l'invito alla «massima attenzione, con l'attivazione dei Centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile», viste le «possibili frane, colate rapide di fango, e l'instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni». Dunque, l'invito alle autorità competenti a «valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini sia in ordine al dissesto idraulico e idrogeologico che per i venti forti verificando la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti anche molto forti e del moto ondoso considerando il mare grosso e le possibili mareggiate».