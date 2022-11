Pronta la nuova sede della GAI a Soccavo: sarà dedicata a Giancarlo Siani Tanti gli ospiti attesi per il taglio del nastro del nuovo distaccamento dell'ente nazionale

Una nuova sede per la G.A.I, Guardia Agroforestale italiana, Ente nazionale del terzo settore. Il taglio del nastro è in programma il prossimo lunedì 5 dicembre a Soccavo, in Piazza Ettore Vitale n°58, vicino la Chiesa San Giovanni Battista.

L'ente nazionale, la cui sede nazionale è ubicata ad Auletta, presso la Casa comunale, che si occupa di tutela del territorio e animali, salvaguardia dell’ambiente e prevenzione si arricchisce di un nuovo distaccamento.

Gli ospiti attesi

Il nuovo distaccamento sarà dedicato e porterà il nome di "Giancarlo Siani", il giornalista ucciso dalla camorra a causa delle sue indagini sulla malavita napoletana. Sarà presente al taglio del nastro anche il dott. Paolo Siani, fratello del compianto giornalista.

Tra i tanti ospiti attesi anche Il Presidente della IX Municipalità Andrea Saggiomo, l'assessore comunale dell'ambiente V. Santagada, l'assessore della XI Municipalità Tommaso Nugnes, il comandante dei carabinieri della Stazione Traiano, il comandante della Polizia Municipale della IX Municipalità, il consigliere Franco Luongo ed il Presidente della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio D'Acunto.