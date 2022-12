Natale, Giorgia Meloni posta la foto dell'Albero: "Buona Immacolata a tutti voi" La foto social scatena likes e commenti sui social

Natale, la foto della presidente del consiglio raccoglie milioni di like. Se in passato da leaderd di FdI postava sui social foto con il Presepe, quest'anno a casa della presidente del Consiglio vince l'albero. Giorgia Meloni posta su instagram una foto in cui addobba un grande abete assieme alla figlia Ginevra, inquadrata di spalle. "Buona festa dell'Immacolata a ciascuno di voi" è il messaggio che accompagna l'immagine. Ieri sera Giorgia Meloni ha preso parte alla prima della Scala a Milano, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno e dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dai ministri Adolfo Urso e Gennaro Sangiuliano. Meloni ha cantato l'inno nazionale e si è detta molto emozionata: "Sono incuriosita, la prima della Scala è un pezzo fondamentale della storia culturale di questa nazione, sono contenta di omaggiarla con il ruolo che rappresento", ha detto a margine dell'evento.