Covid in Campania: 1.860 positivi su 10.745 tamponi esaminati L'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale

Il nuovo bollettino fa registrare in Campania 1.860 positivi su 10.745 tamponi esaminati. Di questi, 1.736 sono risultati positivi al tampone antigenico mentre 124 sono risultati positivi al tampone molecolare. L'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale registra non registra nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. Mente una persona è deceduta in precedenza ed è stata registrata ieri.

Rispetto al numero dei ricoveri ospedalieri: sono 404 i ricoverati in degenza. 20, invece, i malati in terapia intensiva.