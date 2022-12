Autolinee Sellitto collega Campania, Lazio e Abruzzo La nuova linea Benevento-Cassino-L’Aquila

Il servizio di trasporto passeggeri su autobus in Campania si amplia con la nuova linea Benevento-Cassino- L’Aquila concessa alla storica azienda Autolinee Sellitto con sede ad Arpaise (BN). Una flotta composta da autobus di ultima generazione, per una bassa emissione inquinante e un maggiore rispetto per l’ambiente, è già impegnata a offrire alla clientela comfort e sicurezza nelle corse giornaliere, grazie alle quali è possibile raggiungere, sia all’andata che al ritorno, i comuni di L’Aquila, Avezzano, Sora, Cassino, Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Arpaia, Montesarchio e Benevento. Con partenza prevista alle ore 6:00 dalla provincia sannitica è, infatti, possibile raggiungere Cassino in sole 2 ore e la città di L’Aquila in meno di 4 ore, da dove è possibile prenotare anche il rientro nel primo pomeriggio già dalle ore 15:00. Il servizio di pulizia e igienizzazione dei mezzi viene effettuato, a ogni viaggio, da aziende specializzate, al fine di garantire un ambiente sempre pulito nel pieno rispetto delle normative.

Ampi spazi tra i sedili reclinabili e confortevoli, poggiagambe estensibili e regolabili, consentono ai passeggeri di viaggiare rilassati, apprezzando i sofisticati equipaggiamenti all’avanguardia, come il sistema di intrattenimento a bordo. Collegando i propri dispositivi mobili, è possibile accedere a internet in banda ultralarga tramite rete Wi-Fi. I sedili confortevoli sono dotati di prese USB per il caricamento della batteria di smartphone e tablet. Gli autobus sono equipaggiati di bar per consentire un piacevole ristoro durante il viaggio. La toilette a bordo è caratterizzata anche da un luminoso vano lavabo privo di gradini, quindi accessibile senza barriere architettoniche. Durante il viaggio la rumorosità di marcia viene avvertita solo attraverso un leggero fruscio, mentre i conducenti sono assistiti da un sistema innovativo e all’avanguardia, che permette alla sala operativa, da remoto, di avere una visione completa e puntuale sulla localizzazione e condizione dei bus, in modo da affiancare costantemente gli autisti.

L’azienda beneventana, guidata da Luigi Sellitto, effettua anche collegamenti diretti sul territorio nazionale tra Caserta e Roma, collegando la capitale, garantendo 6 corse giornaliere, compresi i festivi, con i principali comuni capoluogo e altri interni della Campania. Inoltre è vettore attivo, già da anni, tra il sud Italia e la Svizzera con due tratte internazionali: Avellino – Ginevra via Adriatica e Avellino – Ginevra via Tirrenica. La prima collega una moltitudine di centri urbani della costa adriatica, tra cui Foggia, Chieti, Pescara, Cattolica, Rimini, Riccione; la seconda, invece, diverse tra le principali città della costa tirrenica, come Caserta, Roma, Firenze, per poi proseguire per Bologna, Modena, Milano e Aosta fino a raggiungere in Svizzera Chatillon, Courmayeur, Chamonix, Cluses, Bonneville, Annemasse, Ginevra, Nyon, Gland, Rolle, Morges, Renens, Bavois, Yverdon, Payerne.

Attraverso il sito web https://www.sellitto.com è possibile consultare le fermate e gli orari di partenze e arrivi, leggere le condizioni di viaggio ed effettuare prenotazioni a qualsiasi ora del giorno, avendo anche la possibilità di pagare il biglietto direttamente online attraverso circuiti di pagamento evoluti.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il call center al numero di telefono 0824 46304 oppure scrivendo un’email all’indirizzo info@sellitto.com