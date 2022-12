Covid Campania: calano tasso di positività e ricoveri 1490 nuovi positivi: il 13,9 per cento dei testati

In calo in Campania tasso di posività e ricoveri. Dal bollettino Covid diffuso oggi emerge che i test effettuati sono stati 10.719 e i positivi 1.490 per un tasso del 13,9% rispetto al 15,6 di ieri. In terapia intensiva ci sono 17 persone, a fronte delle 19 di ieri, mentre nei reparti ordinari si trovano 403 persone contro le precedenti 408. Nessuna vittima nelle ultime 48 ore, una in precedenza ma registrata ieri.