Napoli è la regina del Capodanno: tutto esarito per la notte di San Silvestro Ingenito: ma occhio alle truffe. Buoni riscontri anche per Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

Napoli si conferma tra le mete più gettonate dei turisti: è quanto sottolineato dall'osservatorio turistico Otei-Abbac, che prevede il tutto esaurito per il Capodanno. Buoni riscontri anche per la settimana dell'Epifania: molto dipenderà dalle scelte last minute.

Tanti turisti italiani, ma non mancano gli stranieri

Sono per lo più italiani i visitatori che hanno scelto Napoli per trascorrere l'ultima notte dell'anno, anche se non mancano presenze straniere, con americani, francesi e spagnoli. Secondo gli addetti ai lavori, si tratta del cosiddetto "effetto traino": meteo, eventi in piazza e prezzi a fare la differenza per questo Capodanno.

Buoni riscontri anche per le altre città della Campania

Non solo Napoli. Dati interessanti, secondo Abbac, anche per Salerno, regina delle luci d'artista, e i capoluoghi di provincia: Caserta, Benevento ed Avellino. Meno prenotazioni per il momento per le Costiere Amalfitane e Sorrentine, "ma farà senz'altro la differenza il last second e la disponibilità di prezzi", sottolineano dall'associazione di categoria.

Il monito: "Attenzione alle truffe"

Il presidente Abbac, Agostino Ingenito, ha fatto sapere che l'associazione ha anche diffuso un vademecum ai turisti per evitare il rischio truffe. "E' utile accertarsi dell'effettiva esistenza delle strutture ricettive. Abbiamo ricevuto segnalazioni di offerte di pernotti e pacchetti di strutture inesistenti, ecco perché consigliamo di verificare in rete, accertandosi con le recensioni e disponendo pagamenti online con transazioni certificate", la raccomandazione.

Infine, l'Abbac ha apprezzato l'intesa siglata a Napoli per garantire il trasporto pubblico durante la notte: "E' un grande segnale di maturità rispetto agli anni scorsi, che deve motivare a scelte più incisive e strutturali per accoglienza e servizi che ci possano allineare a standard di città europea. Bene anche il sistema di sicurezza con maggiore sinergia interforze e presenze in strada per garantire turismo e festa in sicurezza", conclude Ingenito.