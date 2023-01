Con la pistola a sparare per Capodanno. Borrelli: "Intervenire anche sui social" Il deputato dei Verdi: "Necessario perseguire chi usa armi da fuoco la notte di San Silvestro"

Più di venti feriti, alcuni gravi, è il solito bollettino infausto quello che il primo gennaio consegnano gli ospedali della Campania alla voce “feriti per i fuochi d'artificio”.

Per la verità non solo per la voce feriti dai fuochi d'artificio visto che un ragazzino di soli 16 anni del parco verde si è visto attraversare il volto da guancia a guancia da un colpo d'arma da fuoco: nessun danno grave per fortuna e ferite guaribili in 10 giorni. Un miracolo in pratica.

Nel merito è intervenuto anche il deputato ed ex consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli postando un video tik tok in cui qualcuno spara con un revolver dal balcone di casa. E l'esponente dei Verdi ha dichiarato: “Non è più possibile che dei criminali mettano a repentaglio la vita delle persone solo per un bieco divertimento. Le armi sono un pericolo serio e spesso vengono usate anche in presenza di bambini. Sta diventando virale un video in cui si vede un uomo prima usare una pistola dal balcone e poi, con l’arma ancora fumante tra le mani, andare a baciare quelli che sembrano essere la moglie e il figlio. E’ necessario perseguire chi usa armi da fuoco la notte di San Silvestro, per questo ho istituito un osservatorio che denuncerà tutti gli episodi di questo tipo. Le indagini devono estendersi anche e soprattutto ai social network, pieno di video in cui le persone si filmano mentre usano armi di ogni genere a capodanno. In questo modo sarà più semplice individuare i colpevoli e salvare delle vite”. Per quanto attiene ai fuochi 16 feriti a Napoli, 1 a Caserta, 4 nel salernitano