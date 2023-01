Meteo Campania: da domani arriva inverno con freddo e pioggia In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo

Correnti fresche e instabili interessano le regioni ioniche, mentre aria umida al nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali anticipano l'arrivo di un sistema frontale di origine atlantica. L'aeronautica militare prevede al nord molto nuvoloso su tutti i settori con precipitazioni sparse a cominciare dalla Liguria, in estensione ad Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto nel corso della giornata, nevose oltre 800-1000 metri; foschie dense e locali banchi di nebbia lungo le pianure; dalla serata schiarite a partire da ovest; Centro e Sardegna: rapido aumento della nuvolosita' su tutte le regioni con precipitazioni sparse a partire dalla toscana, nevose oltre i 1300-1500 metri, in estensione alle altre zone nel corso della giornata;

Sud e Sicilia: iniziali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ma con la tendenza ad aumento della nuvolosita' sulla Campania nel corso della giornata e qualche pioggia in serata. Temperature: minime in diminuzione al sud, in aumento sul resto d'Italia; massime in aumento al sud, in lieve diminuzione al centro-nord. Venti: moderati sud-occidentali su Liguria, Sardegna e zone tirreniche, con la tendenza a rinforzare; da deboli a moderati sud-orientali lungo le coste adriatiche; deboli variabili altrove con tendenza a rinforzare sulla Sicilia. Mari: molto mossi i settori ad ovest della penisola; mossi i restanti mari.