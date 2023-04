Torna il maltempo: da domani a venerdì venti forti e mari agitati Allerta della Protezione Civile della Regione Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull'intero territorio regionale.

Si prevedono infatti a partire dalle 6 di domani mattina, lunedì 3 aprile e fino alle 9 di martedì 4 aprile, venti forti nord-orientali con raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte, con possibili mareggiate.

Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di voler monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso (incluse le impalcature, la cartellonistica stradale, impianti etc...).

L'allerta per vento e mare, come è noto, non è associata ad alcun codice colore.