Primo maggio. Ricci (Cgil): Decreto Governo produrrà più precariato Da Piazza Mercato le parole del segretario Cgil Napoli e Campania

“Il nostro è primo maggio all’insegna della Costituzione, per la difesa del lavoro. Il decreto del governo di queste ore produrrà ancora più precariato, incertezze, solo proroghe dei rapporti di lavoro di anno in anno. Ci aspettavamo di più. Viene abolito il reddito di cittadinanza e non c’è una misura che possa garantire strutturalmente l'aumento delle buste paga dei lavoratori dipendenti e delle pensioni che protegga il potere d’acquisto dei salari. Il cuneo fiscale potrebbe andare bene ma il suo limite è che durerà 4 o al massimo 5 mesi. A Napoli e in Campania c’è tanto lavoro precario, vanno date certezze ai giovani e alle donne”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo a margine della manifestazione promossa da Cgil Cisl Uil di Napoli a piazza Mercato per la festa del lavoro.