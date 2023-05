Covid, la Regione Campania conferma l'obbligo di mascherine negli ospedali E' quanto prevede una circolare inviata oggi dalla Regione Campania a tutti i direttori generali

L'obbligo di mascherina per contrastare il Covid resta in tutti i reparti ospedalieri della Campania sia per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori. E' quanto prevede una circolare inviata oggi dalla Regione Campania a tutti i direttori generali delle Aziende ospedaliere, di quelle universitarie, delle Asl e dell'Irccs Pascale di Napoli.

L'obbligo non c'è per i bambini al di sotto dei sei anni e per tutti quei pazienti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Nella stessa circolare si dispone l'esecuzione del tampone diagnostico per l'accesso al pronto soccorso solo per i pazienti che manifestano stati febbrili. Ma sarà sempre necessaria per i ricoveri provenienti dai pronto soccorso e sia per i ricoveri programmati. In quest'ultimo caso il tampone dovrà essere effettuato nelle 24 ore precedenti il ??ricovero. Obbligo di mascherina anche nelle strutture socio sanitarie, socio assistenziali, lungodenze, riabilitatuve, hospice, strutture per anziani e/o non autosufficienti, ambulatori ed aree assistenziali dei distretti sanitari di base.

Per i medici di base e i pediatri di libera scelta l' utulizzo dei dispositivi delle vie respiratorie "va valutato nel contesto assistenziale" dal medico di medicina generale e dal pediatra "nel rispetto di carico di utenza e della disponibilità di spazi conformi al corretto distanziamento".