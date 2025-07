Autorità Portuale Campania, il Governo indica Eliseo Cuccaro alla presidenza Prende il posto di Annunziata, che in questi anni ha raggiunto ottimi risultati

Cambio della guardia all'Autorità di sistema del mar Tirreno Centrale, l'Ente che gestisce i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato Eliseo Cuccaro per succedere ad Andrea Annunziata: il manager casertano, 50 anni, è è originario di Pignataro Maggiore e considerato vicino alla Lega, in particolare a Gianpiero Zinzi.

La lettera con l'indicazione del nome - come da prassi - è stata inviata alla Regione Campania, che dovrà esprimersi sulla proposta per poi passare al vaglio delle Commissioni parlamentari per la ratifica finale.

Nessuna chance, dunque, per Giuseppe Grimaldi - attuale segretario dell'Autorità portuale - così come per Carlo De Simone, nomi circolati in queste settimane per succedere ad Annunziata.

Manager di settore, ex amministratore unico di Alilauro - la foto in pagina è tratta da un'intervista concessa alla Smau di Napoli proprio in qualità di guida dell'importante azienda di trasporto marittimo - Cuccaro vanta una notevole esperienza, necessaria per raccogliere l'eredità di Annunziata che in questi anni ha raggiunto risultati straordinari per i porti di Napoli, Castellammare e Salerno.