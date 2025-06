Incidente frontale tra due moto sulla statale 90: poteva essere una tragedia Lo scontro è avvenuto pochi chilometri dopo il confine tra Campania e Puglia

Dalla Campania alla Puglia passando per l'Irpinia direzione Gargano. Poteva davvero finire in tragedia lo scontro frontale tra due moto, avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, poco dopo aver oltrepassato i due bivi di Montaguto, Panni ed Orsara di Puglia, all'altezza del bivio di Bovino.

La dinamica

Una moto condotta da una coppia pugliese che proveniva da quest'ultimo comune giunta allo stop che porta da un lato a Giardinetto e dall'altro in direzione Napoli, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo a due ruote guidato da un giovane della provincia di Salerno, diretto a Vieste insieme ad un'altra coppia di centauri.

Il bilancio

Nell'impatto una donna è caduta sull'asfalto insieme al conducente. E' stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Riunuti di Foggia fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente i carabinieri di Orsara di Puglia.