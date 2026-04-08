Non c'è pace per il monte Epomeo: nuovo incendio sull'isola d'Ischia Roghi diffusi: altre fiamme a Montoro, a Padula e ad Agerola

Un nuovo incendio sta interessando l'isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle pendici del Monte Epomeo in località "Ciglio" nei pressi di via Sgarrupata. E' il secondo rogo in pochi giorni sull'isola.

La Protezione Civile della Regione Campania si è immediatamente attivata inviando sul posto, con il coordinamento della Sala Operativa regionale, un direttore delle Operazioni Spegnimento (DOS) e squadre di volontari a supporto dell'amministrazione comunale, come fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.

Sempre nel tardo pomeriggio si sono sviluppati altri tre incendi: a Montoro, in provincia di Avellino, a Padula in provincia di Salerno e ad Agerola, sui Monti Lattari.

"Sono stati immediatamente attivati - ha detto l'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta - i direttori delle Operazioni di Spegnimento regionali e i mezzi aerei, ove possibile, in relazione alle condizioni meteo e di visibilità operativa. Complessivamente stanno operando 16 volontari della protezione civile della Regione Campania e altre squadre sono in arrivo. Purtroppo registriamo che quest'anno i focolai stanno interessando il territorio regionale già prima dell'avvio del periodo di massima pericolosità. E' importante - ha dichiarato l’assessora Zabatta - evitare l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali in presenza di vento nonché segnalare tempestivamente gli eventuali roghi: ricordiamo che è attivo il Numero Verde della Protezione Civile della Regione Campania: 800.232525".

