Si alza il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Ravello De Luca: dopo due anni di stop per il Covid torna uno degli eventi più importanti della Campania

Presentato in Regione Campania il cartellone degli eventi del prestigioso festival di Ravello: la manifestazione culturale più importante della Costiera Amalfitana taglia il traguardo della 70esima edizione.

L'evento «è tradizionalmente uno degli attrattori turistici e culturali della Campania, che torna con alle spalle due anni di sofferenza ma senza mai essere stato interrotto. Oggi presentiamo due mesi di eventi straordinari nel campo della lirica, del jazz ma mantenendo una connotazione musicale unica nel panorama nazionale», le parole di Vincenzo De Luca.

Il governatore si è detto «molto felice anche per la conferma di luoghi di incontro tra culture di diversi Paesi in un momento che vede il conflitto in Ucraina. Ravello vedrà la presenza di tanti artisti di tante nazionalità e dunque rappresenta un momento culturale di umanità e dialogo tra i popoli».

Non è mancato poi un commento sul programma artistico «che caratterizza l'unicità del Festival, del valore di un evento musicale unico nel panorama nazionale. Io sono lo sponsor ufficiale di Ravello che per me è il luogo più bello del mondo con suoi tramonti. Ora il Festival dopo de anni di prudenza per il covid torna in maniera completa con tanti artisti di grande livello per il dialogo, artisti importanti di cultura russa, di cultura ucraina ed europea», ha concluso De Luca.

