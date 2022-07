Traettino (Confindustria Campania): "Buon lavoro a Pino Bruno" "Convinto che saprà portare Cciaa a cogliere opportunità a partire da fondi del Pnrr"

"Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro e faccio i complimenti all'amico e collega Pino Bruno, neoeletto presidente della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Sono certo che saprà affrontare nel modo migliore le sfide che attendono il neo costituito ente che si appresta a guidare, in una logica sinergica per la CAMPANIA''. A dichiararlo è il Presidente di Confindustria CAMPANIA, Luigi Traettino. ''Bruno -ha proseguito il leader degli industriali campani- è uomo di esperienza, con una particolare attenzione rivolta al tema della formazione delle nuove generazioni. Sono convinto che questa sua sensibilità garantirà all'Ente camerale Irpinia-Sannio quella visione proiettata al futuro che consentirà di cogliere le opportunità presenti, a partire dai progetti da realizzare con i fondi del Pnrr. "Bruno ha già guidato la territoriale di Avellino di Confindustria e sono certo che farà un ottimo lavoro anche in questa sua nuova avventura'', ha concluso.