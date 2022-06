Campania. Rifiuti e situazione dei Pronto Soccorso in consiglio regionale Venerdi 10 giugno il Question Time

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni

“Ciclo regionale dei rifiuti in Campania” ad iniziativa della consigliera Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) ed indirizzata all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, “Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) attuazione in Regione Campania ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello (M5S) e rivolta all’assessore al lavoro Antonio Marchiello.

Le altre interrogazioni iscritte all’ordine del giorno sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e riguardano il settore della sanità: “Situazione dei pronto soccorso in Campania” del consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), “Stato dell’arte dello screening dell’infezione attiva da HCV in Regione Campania” del consigliere Tommaso Pellegrino (IV), “Chiarimenti procedure autorizzative e pianificazione degli impianti di cremazione Legge n. 130 del 30 marzo 2001 art. 6” del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione), “Regolamento disciplina formazione elenchi provinciali psicologi e gestione incarichi convenzionali comma 3 art. 1 della legge regionale n. 35/2020” del consigliere Michele Schiano Di Visconti (FdI), “Riapertura ambulatorio STP – ENI (Stranieri Temporaneamente Presenti e Europei Non Iscritti) Presidio Ospedaliero San Gennaro e potenziamento STP-ENI Asl Napoli 1” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), “Ordinanza Protezione Civile n. 892/2022 proroga personale socio-sanitario impegnato negli istituti penitenziari della Campania” del consigliere Severino Nappi (Lega).