De Luca: "In due anni la Campania sarà libera da ecoballe: è un miracolo" Il governatore: "Non avremmo risolto problema neanche nel 3000 senza nostra ostinazione"

- "In un anno e mezzo, due anni avremo liberato la Campania e l'Italia dalla montagna di ecoballe ed e' un miracolo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento agli Stati generali sull'ambiente in Campania nell'ambito del Green Med Symposium. "Questo problema - ha aggiunto - non lo avrebbero risolto nemmeno nel 3000 se non avessimo deciso in maniera quasi ossessiva che questa doveva essere una priorita' per la Campania e l'Italia".