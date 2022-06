De Luca: "Pnrr? Deve ridurre divario Nord - Sud, ma lo dimenticano in troppi" Il Governatore: "Dobbiamo togliere burocrazia e rimodulare il piano"

"I fondi del Pnrr sono stati dati per recuperare il divario fra Nord e Sud. Questo dato è stato in pratica dimenticato in Italia, sembra che siano arrivato i 209 miliardi di risorse generiche e non risorse finalizzate a recuperare questo divario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione a Napoli del rapporto Svimez e Utilitalia "Le utilities per il rilancio del Mezzogiorno". "Detto questo - ha aggiunto il governatore - dobbiamo affrontare due problemi, uno riguarda l'equilibrio interno al Pnrr, probabilmente sarà necessario rimodularlo, e poi la sburocratizzazione dell'Italia".



ACQUA. De Luca ha parlato anche di risorse idriche "In queste ore vorrei varare un grande piano per la realizzazione di una decina di invasi collinari. Avremo fra finesettimana e l'inizio della prossima, una riunione tecnica con l'Autorità di bacino dell'Appenino meridionale, con le associazioni agricole, con responsabili dei Consorzi di bonifica, per cominciare ad impostare un piano per la realizzazione di questi bacini collinari".



BUROCRAZIA "Più leggi si fanno più si creano spazi per l'infiltrazione della delinquenza organizzata. E' la palude burocratica che favorisce la criminalità organizzata. Non servono - ha aggiunto De Luca - le stupidaggini tipo 'abuso in atto d'ufficio', così come non servono misure tipo il contante fino a mille euro. Sono quelle imbecillità assolutamente demagogiche di cui vive l'Italia. Quello di cui c'è bisogno è soprattutto avere di meccanismi decisionali rapidi"