Tetti di spesa, +Europa apprezza la scelta della Regione: "In arrivo 33 milioni" Il portavoce Adesso: garantire le prestazioni urgenti entro 72 ore

"Non consentiremo più che i cittadini della Campania restino per sei mesi privi di assistenza sanitaria, costringendo chi ha una patologia oncologica, cronica o comunque di una certa gravità, a doversi pagare di tasca propria esami specialistici. Prendo atto con soddisfazione che dopo l’iniziativa da noi promossa al Policlinico la scorsa settimana, qualcosa inizia a muoversi nella sanità Campana". Così il portavoce regionale di +Europa, Raffaele Adesso.

"La giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca ha ampliato di 33 milioni di Euro il tetto di spesa annua. Inoltre, ha inserito nel PAC la diagnostica consentendo una maggiore tenuta del budget complessivo. Questi sono piccoli ma importanti passi per una sanità più attenta alle esigenze dei cittadini, ed il nostro impegno è quello di spingere sempre più per avere un servizio sanitario qualificato ed efficiente. Per questo dobbiamo lavorare per una sanità pubblica sempre più in grado di dare risposte e che garantisca il diritto alla salute e all’assistenza ai cittadini della Campania", ha aggiunto Adesso.