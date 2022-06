Amministrative 2022, ecco gli ultimi due sindaci eletti in Campania A Pozzuoli vince Luigi Manzoni, a Capua Adolfo Villani sostenuto dal patto Pd-M5S

Eletti a Pozzuoli e Capua gli ultimi due sindaci in Campania al ballottaggio

Pozzuoli. Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate tutte le 69 sezioni, al ballottaggio al Comune di Pozzuoli (Napoli), dove si è giocato un 'derby' nel centrosinistra, Luigi Manzoni, sostenuto da 10 liste tra cui Europa Verde, Azione, Noi con l'italia, Noi Di Centro e Psi, è stato eletto sindaco con il 51,77% dei voti.

Il candidato sindaco Paolo Ismeno, appoggiato da otto liste tra le quali Sinistra Italiana e alcune civiche, ha ottenuto il 48,23%. Manzoni, che succede al sindaco Figliolia (schierato con Ismeno), al primo turno aveva ottenuto il 46,35% e Ismeno aveva incassato il 41%.

Capua. Vittoria del candidato Pd-M5S a Capua (Caserta): il nuovo sindaco è Adolfo Villani, dirigente politico e saggista, candidato unitario individuato dall'alleanza formata da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ha ottenuto il 52, 11 per cento dei voti, battendo il civico Fernando Brogna che ha ottenuto il 47,89 per cento.. Diventano così due i comuni della Campania in cui l'alleanza Pd-M5S è riuscita a vincere le amministrative in questa tornata elettorale, dopo Nola dove ha vinto al primo turno Carlo Buonauro. Sconfitta invece ad Acerra per il candidato Andrea Piatto.