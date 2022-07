De Luca: "Il ministero della Salute non esiste" Il governatore: "Sconvolgente: terminati contratti per personale Usca e neppure una parola"

'Il ministero della Salute non esiste. Tra il ministero della Salute e la realta' concreta c'e' lo stesso rapporto che esiste tra una cartomante e l'astrofisica''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento a 'Laboratorio Sanita' 20730'. ''L'ultima testimonianza dell'inesistenza del Ministero - ha aggiunto - l'abbiamo avuta a fine giugno, data di scadenza dei contratti a tempo determinato dei medici e degli infermieri delle Usca, unico presidio rimasto sul territorio. Il ministero della salute era in ferie, neanche una parola e dunque ci siamo dovuti fare carico come Regione della questione perche' se avessimo contato sul ministero avremmo smantellato l'unico presidio. E' una cosa sconvolgente - ha proseguito - ma siamo in un Paese in cui le cose concrete, i fatti non esistono''.