De Luca: "Indossate mascherina o a settembre richiudiamo tutto di nuovo" Covid, il governatore della Campania: "Un po' di sacrificio e prudenza dobbiamo averlo"

"Indossiamo la mascherina, questa è un'altra 'scienziateria' del ministero della Salute. O è obbligatoria o no, l'uso raccomandato non significa nulla. Tutto alla fine dipenderà sempre dal senso di responsabilità dei cittadini, ma diamo informazioni chiare e univoche. In Campania dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni. Un po' di sacrificio, se non vogliamo chiudere qualche elemento di prudenza dobbiamo pure averlo. Se vogliamo rompere le righe a settembre ottobre richiudiamo tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì.