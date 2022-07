De Luca: "Covid in discesa, ma dovete usare ancora mascherina" E sul Governo: "Situazione allucinante. Spero prevalga senso di responsabilità"

'I nostri epidemiologi valutavano che si raggiungesse il picco dei contagi nell'ultima settimana di luglio, mi sembra che gli ultimi dati confermino questa previsione, ma bisogna avere senso di responsabilita' e attendere qualche giorno''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, analizzando i dati dell'andamento dell'epidemia da covid degli ultimi giorni in Italia e in Campania. Da De Luca l'invito alla cittadinanza a ''continuare a fare tutti un po' di sacrificio e portare la mascherina. Cosi' siamo tutti un po' piu' tranquilli''.

E sul Governo: "Ci vuole la palla di vetro per capire che cosa succede. La situazione e' davvero allucinante. Auguriamoci che prevalga il senso di responsabilita', ma le decisioni che prenderanno i diversi soggetti non sono nella nostra disponibilita' a cominciare dall'orientamento che esprimera' il presidente Draghi perche' alla fine dipendera' da lui decidere il da farsi.

La crisi 'sicuramente puo' causare ulteriori rallentamenti per quanto riguarda i progetti del Pnrr. Per la Campania - ha poi aggiunto - non cambia niente: nulla ci hanno dato prima e nulla ci hanno dato adesso anche se va in crisi il Governo''.