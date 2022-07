Cade il Governo, i consiglieri regionali 5 Stelle: "Scelta giusta" Cammarano, Saiello e Ciampi difendono la linea politica del Movimento

"Il Movimento 5 Stelle in questi mesi ha sempre lavorato per tutelare cittadini, famiglie e imprese, sostenendo in un momento di emergenza, con grande senso di responsabilità, un Governo con forze politiche molto distanti da noi. Lo abbiamo fatto per difendere le nostre misure e lottando su ogni provvedimento": a dirlo sono i Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi.

"Abbiamo presentato le priorità su cui bisognava definire un’agenda di Governo. Punti che prevedevano risposte chiare e specifiche. Non solo non è stato possibile ma l’atteggiamento che abbiamo ricevuto dal premier Draghi è stato sprezzante. A questo si aggiunge la volontà del centrodestra di mettere il Movimento 5 Stelle fuori dalla maggioranza a tutti i costi. Chi in questi giorni ci ha accusato di irresponsabilità ieri ha deciso di non votare la fiducia, non partecipando al voto", la riflessione.

"Noi, insieme al nostro presidente Giuseppe Conte, continueremo a lavorare per costruire il futuro con proposte concrete e realizzabili che intercettano i bisogni del nostro Paese", concludono Saiello, Cammarano e Ciampi.