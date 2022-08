De Luca: "Se Lega pensa ad autonomia differenziata a scapito del Sud sbaglia" "Non passerà mai, combatteremo perché significherebbe condannare a morte il Sud"

Sull'ipotesi di autonomia differenziata avanzata dalla Lega "ci sara' una battaglia durissima da parte nostra e questa linea non passera' mai". E' l'avvertimento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che si sofferma su questo tema a margine della presentazione del Piano idrico regionale. "Ho sentito dichiarazioni da parte di esponenti politici della Lega che collocano nel loro programma, se vinceranno, il tema dell'autonomia differenziata - argomenta - la Campania e' tra le regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata, ma nel rispetto della Costituzione, cioe' dei principi di unita' e solidarieta' nazionale. Se qualcuno pensa che l'autonomia differenziata significhi compartecipazione alle entrate fiscali sulla base delle risorse che si producono nelle diverse regioni, questo per noi e' inaccettabile". Su questo punto De Luca incalza e avverte che non saranno accettate forzature: "Se qualcuno pensa di incamerare una percentuale di Iva legata alla base imponibile del territorio sbaglia indirizzo - spiega - saremo pronti a combattere, perche' questo significherebbe condannare a morte il Sud, dove abbiamo meno flussi fiscali incamerati dallo Stato".