Elezioni, De Magistris raccoglie le firme per Unione Popolare Ne servono 50mila. a Roma il primo banchetto di raccolta per presentarsi alle politiche

Da oggi inizia la raccolta delle firme per consentire all’unica coalizione popolare alternativa al sistema di portare in parlamento idee radicali e innovative e persone credibili. “ lo afferma Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare.

“Il sistema non ci vuole consentire di candidarci obbligandoci a prendere 50.000 firme a ferragosto. Aiutateci, militanti, cittadine e cittadini a dimostrare che il popolo è più forte di questi saltimbanchi della politica che pensano solo alle loro poltrone .” ha concluso de Magistris che è stato stamani nello slargo dinanzi Montecitorio con uno dei banchetti delle firme per Unione Popolare.