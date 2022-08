Pd Campania, Boccia ricuce lo strappo con Amendola: "Enzo, grazie" Il commissario regionale Dem elogia Camusso: "Con lei il lavoro al centro dell'azione politica"

""Enzo Amendola è stato uno dei massimi protagonisti del negoziato che nel 2020 portò il governo italiano ad ottenere le risorse del PNRR. La sua esperienza e il suo lavoro sono un grande valore aggiunto per il Partito Democratico. La sua accettazione della candidatura in Campania è il più bell’esempio di cosa vuol dire far parte di una comunità. Ora uniti e al lavoro per le strade della Campania". Così Francesco Boccia, commissario del Pd Campania, oggi a Napoli per l'accettazione delle candidature.

Dall'esponente politico sono arrivate parole importanti anche per Susanna Camusso, ex segretario nazionale Cgil in corsa proprio in Campania. "Il lavoro è dignità. Una mensilità in più all'anno per tutti i lavoratori, salario minimo, sicurezza massima sul lavoro, mai più stage e tirocini gratuiti per i giovani, riduzione delle tasse sul lavoro. Il lavoro è al centro del programma del Partito Democratico, con Susanna Camusso ci batteremo insieme in Campania per la difesa dei diritti dei lavoratori per un’Italia democratica e progressista", le parole di Boccia.