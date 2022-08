"Berlusconi amore mio": esclusa da candidati Movimento Cinque Stelle Claudia Majolo aveva vinto le parlamentarie, ma in passato scriveva messaggi pro Cav (e anti M5S)

A quanto si apprende da fonti M5S di vertice Caludia Majolo è stata esclusa dalle liste elettorali del Movimento 5 Stelle. La giovane avvocatessa era candidata nel plurinominale alla Camera in Campania, dopo aver superato le parlamentarie. In passato era stata una sostenitrice di Silvio Berlusconi. "Non mi fate incazzare e votate Berlusconi", aveva scritto per esempio su Facebook nel 2018, mentre in altri post aveva usato l'hashtag #BerlusconiAmoreMio.

Ma ci sarebbero anche altri post, addirittura contro il Movimento Cinque Stelle stesso, che avrebbero provocato l'estromissione della Majolo.