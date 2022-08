Elezioni, ammesse 13 liste in Campania: ecco l'elenco di chi resterà fuori Gia' ricusate Alternativa per l'Italia - No green pass, Pensiero e Azione PPA, Sud chiama Nord

Sono in attesa del pronunciamento della Cassazione invece le liste Gilet Arancioni - Unione Cattolica Italia, Italia Sovrana e Popolare, Partito Animalistia UCDL 10 Volte Meglio, Partito Comunista Italiano e Vita.