De Luca: "Autonomia? Quella che vuole Salvini è da suicidio per il Sud" Il Governatore: "Sto combattendo da solo contro idee del leader della Lega"

"L 'onorevole Salvini riproporrà la legge sull'autonomia differenziata, anche la Campania l'ha chiesta ma abbiamo in testa due cose diverse". Così il Presidente della CampaniaVincenzo che, nel corso del suo consueto appuntamento social "Io - spiega il governatore - ho chiesto il decentramento dei poteri e la sburocratizzazione dell'Italia intera, Salvini ha in testa due altre cose contro le quali sto combattendo da solo: la prima cosa - sostiene De Luca - è quella di dare alle regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello Stato".

" Secondo - continua ancora il Presidente della Campania- quel tipo di autonomia differenziata può significare un'altra cosa per noi mortale: gli stipendi a medici, infermieri e personale amministrativo nella sanità possono essere differenziati per regioni. Le regioni, dunque, possono fare contratti integrativi per i dipendenti della sanità pubblica. Anche questa è una prospettiva di suicidio per il sud perché le regioni ricche avranno la possibilità evidente di garantire stipendi doppi. L'unico risultato di questo - conclude De Luca - sarà una fuga di medici da sud a nord".