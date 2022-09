De Luca: "Fondi Russia? Indegno essere corrotti da Governo straniero" Prima aveva scherzato: "Speriamo arrivino anche in Campania, non abbiamo riserve ideologiche"

"Fondi russi ai partiti? Beati loro, speriamo arrivino anche alla Regione Campania, non dobbiamo rimuovere ideologiche". Risponde con una battuta il Presidente della Campania Vincenzo DE LUCAche, a margine della conferenza stampa per illustrare i lavori in corso per la realizzazione del Distretto campano dell'audiovisivo, così a chi gli chiede un commento sul dossier americano che avrebbe svelato la notizia dei finanziamenti russi a partiti politici di 20 Paesi stranieri. Sull'argomento il tono del governatore poi diventa più subito serio: "Fare chiarezza credo che sia un dovere di dignità nazionale: si può essere dipendenti da un Paese straniero per le forniture energetiche, ma dipendenti perché corrotti da un Governo straniero no. Almeno questo può essere dipendenti da un Paese straniero per le forniture energetiche, ma dipendenti perché corrotti da un Governo straniero no. - afferma DE LUCA - dovrebbe unire tutte le forze politiche che hanno un senso di dignità"