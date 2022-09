Elezioni, Boccia (Pd): "Berlusconi sul sud mente sapendo di mentire" Il responsabile enti locali dem: "Tremonti ministro di destra ha tagliato risorse per otto anni"

"Sul Sud i governi di destra hanno tagliato sempre. È storia. Tremonti Ministro dell’economia di Berlusconi per più di 8 anni ha sempre tagliato risorse al Mezzogiorno. Dalla scuola, alla sanità, alla cultura che ha ancora le cicatrici delle scelte dei governi Berlusconi con la partecipazione attiva di Giorgia Meloni Ministra alle politiche giovanili che portò la disoccupazione giovanile a numeri record. Qui non lo ha dimenticato nessuno. Per non parlare dei tagli all’alta velocità e ai trasporti pubblici locali. E ora cosa fanno? Come se noi avessimo la memoria dei pesci rossi ci dicono che vogliono l’aiuto del Sud anche per far eleggere gente sconosciuta che porterà in Parlamento gli interessi dei gruppi economici del nord, come ha sempre fatto Berlusconi. Da Napoli a Bari passando per Catanzaro e Palermo, per citare i capoluoghi di Regione delle quattro più grandi regioni del Sud, Forza Italia ha sempre e solo saccheggiato voti e risorse con la complicità della Lega e della stessa FDI. Ora, all’improvviso, scoprono che i voti del Sud non ci sono più. E non ci saranno. Al Sud non servono promesse ma fatti, impegni e garanzie che solo chi vive, amministra e risponde ogni giorno del proprio operato può garantire. Ed è quello che il Partito Democratico ha fatto con il Manifesto del Sud che, dopo esser stato presentato a Taranto la scorsa settimana, sarà illustrato a Napoli domani sera dal segretario Letta e dal Presidente De Luca". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista alSenato in Puglia, intervenendo a Bitonto ad un'iniziativa elettorale.