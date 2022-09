Elezioni politiche, in Campania 5 milioni al voto: incognita astensione Alle urne per la prima volta 36mila 18enni. Alle passate elezioni l'affluenza è stata del 68,18%

Domenica 25 settembre 2022 è il giorno delle elezioni politiche, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, alle quali potranno partecipare 50.869.304 elettori in Italia di cui 4.741.790 all’estero.

Il corpo elettorale in Campania. Sono poco 5.033.066 gli elettori in Campania chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento il 25 settembre 2022. 2.595.828 le donne e 2.437.238 gli uomini, di cui 36mila diciottenni che voteranno per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, e potranno votare non solo per la Camera dei deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.

Sono invece circa 472mila i campani all'estero che voteranno per corrispondenza.

Le sezioni elettorali in Campania sono 5.826 di cui 30 ospedaliere.

Rischio astensione. Quello che si teme di più a queste elezioni è la percentuale di astensione. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle urne in Campania è stata del 68,18%, e difficilmente si prevede di poter superare questa soglia.

Quanti seggi spettano alla Campania? A seguito alla riforma costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari (portandoli a 400 alla Camera e a 200 al Senato), alla Campania spettano 38 deputati e18 senatori.

I collegi. La regione è divisa in due grandi circoscrizioni Campania 1 che coincide sostanzialmente con la provincia di Napoli, la circoscrizione Campania 2 che raggruppa le province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.

Le due circoscrizioni sono a loro volta divise in collegi elettorali plurinominali, a ciascuno dei quali sono collegati più collegi uninominali.

Alla Circoscrizione Campania 1 per la Camera dei Deputati, che è composta da due collegi plurinominali, sono attribuiti 20 seggi. Di questi 7 sono assegnati mediante sistema maggioritario, in altrettanti collegi uninominali, altri 13 con il sistema proporzionale.

La Circoscrizione Campania 2 per la Camera dei Deputati, anche questa composta da due collegi plurinominali, attribuisce 18 seggi, di cui 7 col maggioritario e 11 con il proporzionale.

La Circoscrizione Campania per il Senato composta da due collegi plurinominali, elegge 18 senatori: 7 col sistema maggioritario e 11 col proporzionale.

La sfida del Mezzogiorno e il reddito di cittadinanza. Quella nel Mezzogiorno è una partita cruciale. A pesare sulla partita giocata dai leader nel Mezzogiorno c'è il reddito di cittadinanza, dove vivono il 70% dei cittadini che lo ricevono. I collegi ritenuti dagli analisti più in bilico sono nove in tutta Italia e ben cinque sono in campania (Giugliano, Torre del Greco, Napoli Fuorigrotta, Napoli San Carlo e quello senatoriale dell'intero capoluogo) sono considerati i più contendibili.