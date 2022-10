Raia (PD): "Mozione per le donne iraniane in consiglio regionale" La vicepresidente del consiglio: "Basta chiudere gli occhi"

"C'è un grido di dolore e un'irrefrenabile di domanda che viene dalle donne iraniane private dei diritti civili e soggiogate da una cultura patriarcale. È una lotta che dobbiamo condividere e fare nostra, testimoniando con forza tutta la nostra vicinanza" . È quanto afferma, in una nota, la vicepresidente del Consiglio Regionale della CAMPANIAe consigliera regionale del PD con delega alle pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia, annunciando l'adesione al presidio dinanzi alla Prefettura organizzata da Cgil, Cisl e Uil che si terrà giovedì prossimo. "Due ragazze sono state uccise colpevoli esclusivamente di essere 'malvelate' e una nostra connazionale è stata arrestata", ricorda Raia che aggiunge: "basta chiudere gli occhi! Per questo sento il dovere di aderire al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Napoli, nelle persone dinanzi alle ore presenterò una Mozione in Consiglio regionale per testimoniare la solidarietà e stigma della violazione dei diritti delle sorelle iraniane e di tutte le donne che nel mondo, subiscono soprusi e sopraffazioni per motivi politici, religiosi e culturale.