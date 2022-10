De Luca: "Siate prudenti: il covid torna a crescere in Campania" E sull'Italia: "Ancora non conosciamo eletti: colpa di legge demenziale e dei Cinque Stelle"

"Vi chiedo di essere prudenti. Nelle ultime settimane c'è stato un incremento dei contagi Covid". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Vediamo come evolve la situazione ma rimaniamo prudenti - ha sottolineato - indossiamo la mascherina sui mezzi pubblici, obbligo o non obbligo. Indossiamola quando ci sono gli assembramenti, lo dico ai ragazzi e agli anziani. Vacciniamoci tutti nelle residenze sanitarie e in relazione alla fragilità in modo particolare i pazienticologici e che devono affrontare altre terapie".

E ancora: "Il sistema elettorale è così demenziale che ad oggi non si sa quanti sono gli eletti per i singoli partiti. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto i Cinque stelle che hanno preso in giro gli italiani. Dobbiamo ringraziare tutte le forze politiche che non hanno approvato una legge elettorale - ha detto - e soprattutto i Cinque stelle che hanno preso in giro gli italiani con la riduzione dei parlamentari, una riduzione demagogica visto che non è stata accompagnata dalla legge elettorale. Li ringraziamo per questo risultato straordinario, ad oggi non abbiamo nessuna certezza degli eletti".