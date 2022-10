Procida Capitale, Caldoro accusa la Regione: si comporta come un privato Il capo dell'opposizione: sigle importanti lasciate fuori dall'attività di promozione artigiana

“Coinvolgere solo una organizzazione nelle attività che ruotano attorno a Procida Capitale della Cultura 2022, fa pensare che ci possa essere una gestione ‘privata’ dei fondi pubblici da parte della Regione Campania”. Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in consiglio regionale della Campania.

“Non si comprende come siano lasciate fuori dalle attività di promozione artigiana sull’isola, con l’iniziativa Exempla gran tour del saper fare campano, sigle di rilievo e rappresentative come Casartigiani, Confartigianato e Aicast - sottolinea Stefano Caldoro - e come sia possibile invece coinvolgere in un progetto così importante per l’intera regione, una sola organizzazione del settore”.

Non solo. “Chiederemo chiarimenti - conclude - anche sulle procedure amministrative attivate per arrivare a questa situazione”.