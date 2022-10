Cinque Stelle: il nostro nome per la Camera è Cafiero de Raho Conte dopo la riunione con i deputati annuncia il nome scelto dai suoi

Votano un nome di alto profilo come presidente della Camera, ben conosciuto anche in Campania vista la sua attività, i Cinque Stelle. "Voteremo Federico Cafiero De Raho" come presidente della Camera. Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, al termine della riunione dei deputati 5 stelle.

Il centrodestra tuttavia dovrebbe andare su Fontana, nome indicato dalla Lega in luogo di Molinari che in un primo momento era il favorito ma poi Salvini ha preferito che rimanesse capogruppo.