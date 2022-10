De Luca: "In marcia per fermare Putin e l'atomica" "Su La Russa la Meloni ha fatto un'operazione alla Scillipoti"

"A breve ci saranno le consultazioni del Presidente della Repubbica per il nuovo Governo. Aspettiamo con ansia l'insediamento perché la crisi economica è alle porte, la crisi sociale già morde famiglie e aziende. Serve un governo che decida e le decisioni da prendere non sono facili". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Lucanella sua rubrica Facebook del venerdì. "Si prevede - ha aggiunto - che nel 2023 non ci sarà un incremento del pil ma addrittura un'estensione dell'1% che si aggiunge all' che si mangia pensioni, salari e risparmi degli italiani. Comprendiamo che servire lavorare su grandi domande del nostro Paese, ci auguriamo con tutto il cuore che possa aprire la stagione di pace e non mettere in campo di guerra con arretramentieconomia di civiltà. fuoco e una conferenza di pace".



E ancora: "Una manifestazione non "partitica" ma "per la pace", che sta raccogliendo moltissime adesioni e che rappresenta "l'unica proposta avanzata dopo 7 mesi di guerra, e cioe' costruire il cessate il fuoco in Ucraina per aprire un discorso di pace Abbiamo lanciato la marcia per la pace per fermare Putin, per fermare l'atomica, per impedire che la guerra ucraina evolva verso un conflitto nucleare - dice De Luca- siamo arrivati ??al punto in cui si parla dell'uso dell'atomica da parte russa non ormai piu' come ipotesi lontana ma come eventualita' possibile". Per il 'governatore' "l'apertura di un tavolo diplomatico e' tanto piu' necessario perche' il prezzo della crisi energetica che sta pagando l'Occidente e' un prezzo elevatissimo". "Rischiamo di dover chiudere interi settori produttivi oltre che di scaricare sulle famiglie oneri davvero drammatici - avverte il presidente De Luca- dunque per le ragioni della ragione e bloccare le morti determinate dai missili russi ritmo, per iniziare a ragionare sul tema energetico per evitare una crisi sul piano sociale, che è necessario un cessate il fuoco come presupposto per aprire una conferenza di pace e nell'ambito della propria discussione di tutto"



"Sull'elezione del nuovo presidente del Senato La Russa, Giorgia Meloniha fatto un'operazione Scilipoti, acquistando di notte voti responsabili. Alcuni li ha avuti La Russa per rapporti personali, visto che è simpatico e umanamente gradevole, ma da un punto di vista politico si tratta di un'operazione di acquisto di voti di senatori dell'opposizione. Quando si fanno operazioni simili, la base di persuasione al voto è il mercato politico che poi conosceremo i".