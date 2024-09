Nuova legge elettorale, Nappi: "Disponibili al confronto" Confronto e partecipazione per riscrivere regole

"Apprendiamo che la maggioranza è alle prese con la modifica della legge elettorale regionale in Campania. È evidente, però, che quando si parla di un principio come quello del voto, che sta alla base della democrazia, le regole non possono né devono essere dettate esclusivamente da chi è al momento alla guida della Regione, ma vanno pensate e strutturate attraverso una discussione che coinvolga tutte le forze politiche in campo."

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Per questo motivo, ci dichiariamo disponibili fin da subito ad un confronto e a partecipare alla realizzazione di una nuova legge elettorale che abbia regole migliori e di buon senso, che garantiscano rappresentanza adeguata, congrua, plurale e che non perdano mai di vista la sacralità del diritto-dovere che andranno ad esercitare i cittadini".