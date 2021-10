Serie C, tre campane in campo tra voglia di riscatto e conferme Nel girone C scocca l'ora della settima giornata di campionato: le ultimissime

Settima giornata nel girone C di Serie C, alle 17,30 in campo Avellino, Paganese e Turris. Obiettivo primo successo esterno e secondo stagionale per i biancoverdi, impegnati a Viterbo contro il neo-promosso Monterosi Tuscia degli ex Adamo, Di Paolantonio e Rocchi. Braglia ha recuperato Kanoute, Micovschi e Plescia, ma dovrà rinunciare per la seconda partita di fila a Silvestri, oltre a Di Gaudio e Scognamiglio. Lupi a un doppio bivio tattico: difesa a 3 o a 4, tridente dall'inizio o a gara in corso. A Campobasso, gli azzurrostellati vogliono, invece, dare continuità alla strepitosa marcia iniziata con l'avvicendamento in panchina tra Di Napoli e Grassadonia. Assalto alla quarta vittoria nelle ultime cinque partite e al colpo numero uno dell'annata agonistica in trasferta. Indisponibili Diop, Schiavi e Manarelli, quest'ultimo ancora in fase di recupero dall’infortunio a una caviglia, oltre a Vitiello. In attacco spazio al tandem tutta classe ed esperienza composto da Castaldo e Piovaccari. Sfatare il tabù “Liguori” è la missione dei corallini, che fuori casa ne hanno vinte tre su quattro e due in successione, ma tra le mura amiche, finora, hanno sempre perso. C'è il Latina sulla strada per la felicità da raggiungere senza il lungodegente Lamè e l'acciaccato Nunziante. Giannone – Santaniello – Leonetti, avanti tutta con una linea offensiva atomica per far saltare il bunker pontino. Domani, alle 21, toccherà alla Juve Stabia impegnata al “Menti” contro il Palermo. Confermarsi imbattuti e regalare la prima gioia a domicilio, ai proprio supporter, è l'obiettivo degli uomini di Novellino.