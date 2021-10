Campobasso - Paganese, la probabile formazione degli azzurrostellati Quattro indisponibili per Grassadonia, ma anche un volto nuovo nell'elenco dei 22 convocati

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 effettuato stamattina, a cui si è sottoposto il gruppo squadra, il tecnico Gianluca Grassadonia ha diramato la lista dei convocati per la gara Campobasso - Paganese, valida per la settima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 2 ottobre 2021, con calcio d'inizio alle 17,30. Prima convocazione per il neo-acquisto Giorgio Viti. Indisponibili Diop, Schiavi e Manarelli, quest'ultimo ancora in fase di recupero dall’infortunio a una caviglia, oltre a Vitiello.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Murolo, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavino.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Sussi, Tissone, Viti, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Guadagni, Iannone, Piovaccari.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Scanagatta; Perlingieri, Tissone, Cretella, Firenze, Sussi; Castaldo, Piovaccari. A disp.: Caruso, Pellecchia, Schiavino, Pica, Iannone, Viti, Volpicelli, Zanini, Zito, Guadagni, Del Regno. All.: Grassadonia.