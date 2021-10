Paganese, preso un difensore svincolato Il club azzurrostellato vola in campionato e non vuole lasciare nulla al caso in sede di mercato

La Paganese ha ingaggiato Giorgio Viti. Il difensore, classe 1999, che nello scorso anno ha totalizzato 22 presenze con la maglia del Rimini in Serie D, ha firmato un contratto che lo lega al club azzurrostellato sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Viti prende il posto, in lista, di Aly Nader con il quale, alla vigilia della gara casalinga con la Vibonese, è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto siglato la scorsa esate. E, dunque, avvicendamento di difensori alla corte di Gianluca Grassadonia, che ha salutato il calciatore italo-egiziano per inserire in organico un altro giovane promettente. Tre vittorie consecutive in casa, quattro risultati utili consecutivi, una classifica tutta da guardare e gustare dopo la salvezza all'ultimo respiro dei playout ottenuta nella scorsa stagione. La Paganese non vuole lasciare nulla al caso e con il responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, ha prontamente riempito una casella rimasta vacante.