Paganese, in attesa della Vibonese è ufficiale una rescissione Gli azzurrostellati hanno risolto il contratto con un difensore ingaggiato nel corso dell'esatate

La Paganese ha risolto il contratto con il difensore Aly Nader, che ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così la sua esperienza con il club azzurrostellato a margine di una breve parentesi. Il calciatore italo-egiziano, classe 2000, era stato ingaggiato lo scorso 2 agosto, ma in un breve lasso di tempo è finito ai margini del progetto tecnico fino all'epilogo odierno con lo svincolo. Arrivato alla corte di mister Raffaele Di Napoli, Aly Nader non è riuscito a ritagliarsi uno spazio agli odrini di Gianluca Grassadonia optando per sciogliere il vincolo siglato, in modo da poter cercare più agevolmente una nuova sistemazione. "Il club ringrazia Aly Nader per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali" si legge nella nota ufficiale della Paganese, che domani sarà impegnata al "Torre" contro il fanalino di coda Vibonese nella sesta giornata del girone C di Serie C. Caccia aperta alla terza vittoria consecutiva tra le mura amiche e al quarto risultato utile di fila dopo il pareggio per 1-1 al "San Nicola" contro il Bari.