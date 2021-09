Paganese, a Bari succede di tutto: episodio ed emozioni, finisce 1-1 Gol di Botta e Firenze, espulso Bianco, Baiocco para un rigore ad Antenucci, traversa di Tissone

Pari e pure un pizzico di rimpianto per la Paganese al “San Nicola”, contro il Bari, nella quinta giornata del girone C di Serie C. Pugliesi subito avanti con un gol di Botta (2'), poi succede di tutto. Bianco viene espulso per un fallo di razione, al 47', Murolo commette fallo da rigore e Baiocco ipnotizza Antenucci. Nella ripresa il pari porta la firma di Firenze, al 76', e nel calderoni di un match palpitante va messa pure una traversa colpita da Tissone. Terzo risultato utile di fila per gli azzurrostellati. Mercoledì, alle 18, la sfida al “Torre” con il fanalino di coda Vibonese.

Il tabellino.

Bari – Paganese 1-1

Marcatori: pt 2' Botta; st 31' Firenze.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli (32' st Pucino), Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Di Gennaro (15' pt Bianco), D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri (44' st Celiento). A disp.: Polverino, Gigliotti, Citro, Mazzotta, Scavone, Marras, Paponi. All.: Mignani.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Scanagatta, Murolo (1' st Sbampato), Schiavi; Manarelli (44' pt Sussi), Zanini (20' st Zito) Tissone (20' st Vitiello), Cretella, Iannone (1' st Piovaccari); Castaldo, Firenze. A disp.: Pellecchia, Caruso, Volpicelli, Perlingieri, Schiavino, Guadagni, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Cortese e Micalizzi della sezione di Palermo. Quarto Ufficiale: Zambetti della sezione di Lovere.

Note: Al 50' pt Baiocco para un rigore ad Antenucci. Al 47' pt espulso Baianco per condotta violenta. Ammoniti: Castaldo, Murolo, Vitiello, Zito, Pellecchia, Frattali, Ricci, D’Errico. Recupero: pt 4', st 4'.