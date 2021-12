Serie C, ultime gare del 2021 per le campane: il programma Alle 14,30 in campo la Paganese, un'ora più tardi l'Avellino. Alle 21 tocca a Juve Stabia e Turris

Ultima gara ufficiale del 2021 per le campane nel girone C di Serie C. Inizia il girone di ritorno e si chiude l'anno solare con quattro partite che promettono scintille. Alle 14,30 il calcio d'inizio di ACR Messina – Paganese. A confronto la voglia di risollevarsi dei siciliani contro quella di allontanarsi dalla zona calda degli azzurrostellati. Un'ora più tardi toccherà all'Avellino provare a cancellare la delusione lasciata in eredità dal pari casalingo contro il Foggia, maturato al 94' e penultimo minuto di recupero. Si riparte dal 2-2 contro i satanelli per dare la caccia, in una sfida tra lupi, molisani ed irpini, alla quarta vittoria di fila in trasferta ed al tredicesimo risultato utile consecutivo.

Alle 21 il fischio d'inizio di Juve Stabia – Fidelis Andria e Turris – Taranto. Le vespe vogliono tornare a pungere dopo il 3-0 bugiardo subito sul campo della Virtus Francavilla, confermando il “Menti” come un fattore potenzialmente determinante nella rincorsa ai playoff; i corallini ripetersi, dopo il 5-0 rifilato al Messina e l'1-1 maturato al “Torre” contro la Paganese, per tenere il passo della capolista Bari, osservata a distanza pure dall'Avellino, che dovrebbe avere vita facile al “San Nicola” contro un Potenza in piena crisi. Ultima fatica prima di uno stop in cui ricaricare batterie, energie fisiche e mentali, in attesa del calciomercato e degli effetti che lo stesso avrà sulle rose.