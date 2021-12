Tissone in acrobazia, Leonetti croce e delizia: Paganese - Turris finisce 1-1 Il centrocampista porta avanti gli azzurrostellati, l'attaccante sbaglia un rigore e poi fa gol

Finisce 1-1 il derby tra Paganese e Turris, valido per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Accade tutto nella ripresa: al 19' gol in acrobazia di Tissone, al 24' Leonetti si guadagna un calcio di rigore ma se lo fa parare da Baiocco, prima di riscattarsi, quattro giri di lancette più tardi, con una botta dalla distanza. Al “giro di boa” corallini terzi in condominio con il Palermo e azzurrostellati quattordicesimi con il Campobasso, con un punto di vantaggio sulla zona playout.

Il tabellino.

Paganese – Turris 1-1

Marcatori: st 19’ Tissone, 28’ Leonetti.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Bianchi (42’ st Murolo); Sussi (1’ st Scanagatta), Cretella (31’ st Zito), Tissone (42’ st Vitiello), Firenze, Manarelli (13’ st Viti); Guadagni, Piovaccari. A disp.: Caruso, Konate, Schiavi, Perlingieri, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (15’ st Finardi), Tascone, Franco, Varutti (41’ st Loreto); Giannone (37’ st Bordo), Santaniello (41’ st Longo), Leonetti (41’ st Pavone). A disp.: Abagnale, Colantuono, Sartore, Zanoni, Di Nunzio, Palmucci, Iglio. All.: Caneo.

Arbitro: Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. Assistenti: Pressato della sezione e Spina della sezione di Palermo. Quarto Ufficiale: Canci della sezione di Carrara.

Note: Al 24' st Baiocco para un calcio di rigore a Leonetti. Ammoniti: Sbampato, Baiocco, Guadagni, Scanagatta, Tascone. Angoli: 3-3. Recupero: pt 0’, st 4'. Spettatori: 700 circa.