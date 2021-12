Juve Stabia, risultato bugiardo ma la Virtus Francavilla vince 3-0 Doppietta di Mastropietro e gol di Perez, le vespe undicesime al "giro di boa"

Risultato bugiardo per la prestazione offerta dalla Juve Stabia, ma netto in favore della Virtus Francavilla, che chiude il girone di andata superando con il finale di 3-0 le vespe e confermando la “Nuovarredo Arena” come uno degli assoluti punti di forza dei pugliesi. Doppietta di Mastropietro intervallata da un gol di Perez, seconda sconfitta di fila in trasferta per gli uomini di Sottili, che al “giro di boa” sono undicesimi, a un punto dalla zona playoff.

Il tabellino.

Virtus Francavilla – Juve Stabia 3-0

Marcatori: pt 9' Mastropietro, 21' Perez; st 39’ Mastropietro.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Micelli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano (42' st Carella), Mastropietro, Ingrosso; Tulissi (33' st Ventola.), Perez (32' st Ekuban). A disp.: Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Maiorino, Gianfreda, Delvino, Prezioso, Enyan. All.: Taurino.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Rizzo, Caldore, Cinaglia, Donati; Altobelli (31' st Davì), Berardocco; Panico (23' st Evacuo), Stoppa, Bentivegna (23' st Guarracino); Eusepi (31' st Della Pietra). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Esposito. All.: Stefano Sottili.

Arbitro: Zamagni della sezione di Cesena. Assistenti: Micalizzi della sezione di Palermo e Poma della sezione di Trapani. Quarto Ufficiale: Pacella della sezione di Roma 2.

Note: Ammoniti: Pierno, Tulissi, Caldore, Toscano. Angoli: 3-7. Recupero: pt 1’, st 4’.